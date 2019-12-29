Средняя пенсия в России выросла до 14,9 тысячи рублей в январе

Показатель прошлого года был на 5,7% меньше.

В январе средняя пенсия в России выросла на 5,7% в сравнении с тем же периодом 2019 года, ее сумма составила 14 904 рублей,. Об этом 4 марта сообщил Росстат.

По итогам всего прошлого года средний размер пенсий увеличился на 6%, а реальный размер назначенных выплат с учетом инфляции вырос на полтора процента по сравнению с 2018 годом.

Пункт об индексации пенсий от одного и более раза в год может закрепиться в Конституции, один из комитетов Госдумы поддержал соответствующую поправку президента. Согласно ей, пенсионное обеспечение базируется на принципах "всеобщности, справедливости и солидарности поколений".

Ранее в Минфине предложили новую схему выплаты льгот для нефтяников.