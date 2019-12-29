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В Минфине предложили новую схему выплаты льгот для нефтяников

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Речь идёт о Приобском месторождени

В Минфине предложили новую схему выплаты льгот для нефтяников. Ведомство согласилось с "Роснефтью" и "Газпром нефтью" в вопросе льгот для Приобского месторождения. Об этом РБК сообщили источники, близкие к Кремлю и правительству.

Министерство оценивало эти льготы в 600 миллиардов рублей за десять лет. Сейчас же Минфин пришёл к мнению, что вычет из НДПИ для этого месторождения нужно делать по цене выше базовой. А она составляет 42 доллара за баррель в год .

Сейчас в Минфине согласились на вычет в 60 миллиардов рублей в год.

Ранее РЖД заявили о рисках из-за идеи Минфина о дивидендах на 227 миллиардов рублей.

Теги: газпром, нефть, правительство, роснефть
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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