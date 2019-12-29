РЖД заявили о рисках из-за идеи Минфина о дивидендах на 227 миллиардов рублей

Они не хотят платить

Министертсво финансов ожидает от главной железнодорожной компании России выплаты дивидендов в 2020–2022 годах. В РЖД ответили, что для этого потребуются дотации из бюджета.

Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2019 году составила 53,457 миллиардов.

РЖД ежегодно пытаются избежать выплат дивидендов, потому что много инвестируют в развитие ЖД-сообщения.

Минфин ждет, что в 2020 году РЖД заплатят 68,8 млрд руб., в 2021 году — 100,5 млрд руб. и в 2022 году — 107,4 млрд руб. Для сравнения, чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2019 году составила 53,457 млрд руб., чистая прибыль по МСФО за первое полугодие 2019 года достигла 107,1 млрд руб.

В 2018 году компания заплатила дивиденды размеров в 13 миллиардов рублей.

Ранее РЖД показал инновационный пассажирский вагон с душем и USB.

Видео: YouTube / Science