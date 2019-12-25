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В России хотят обязать родителей содержать своих детей до получения диплома в университете
Сегодня, 8:47
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В России хотят обязать родителей содержать своих детей до получения диплома в университете

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По мнению депутатов, зарабатывать деньги и одновременно учиться в высшем учебном заведении сложно. 

Депутаты ЛДПР выступили с предложением обязать родителей содержать своих детей в возрасте до 23 лет во время их обучения в образовательных организациях по очной форме обучения, пишет РИА Новости.

Если родители не смогут содержать своих детей, то учащиеся должны получить помощь от старших братьев, сестер, бабушек и дедушек. Если родители не смогли договориться об уплате алиментов, размер выплаты определит судья. По мнению депутатов, зарабатывать деньги и одновременно учиться в высшем учебном заведении сложно. 

Прекращение права на алименты будет возникать при окончании обучения, отчислении или при достижения детьми возраста 23 лет.

Ранее петербуржцы рассказали, как относятся к ЕГЭ.

Фото: Pxhere

Теги: высшее образование, депутаты, лдпр, содержание взрослых детей, студенты, учеба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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