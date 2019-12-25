В России хотят обязать родителей содержать своих детей до получения диплома в университете

По мнению депутатов, зарабатывать деньги и одновременно учиться в высшем учебном заведении сложно.

Депутаты ЛДПР выступили с предложением обязать родителей содержать своих детей в возрасте до 23 лет во время их обучения в образовательных организациях по очной форме обучения, пишет РИА Новости.

Если родители не смогут содержать своих детей, то учащиеся должны получить помощь от старших братьев, сестер, бабушек и дедушек. Если родители не смогли договориться об уплате алиментов, размер выплаты определит судья. По мнению депутатов, зарабатывать деньги и одновременно учиться в высшем учебном заведении сложно.

Прекращение права на алименты будет возникать при окончании обучения, отчислении или при достижения детьми возраста 23 лет.

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