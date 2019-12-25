Если нарколог заподозрит у водителя признаки наркотической или алкогольной зависимости, то он направит его на дополнительный анализ.

В России готовят изменения в порядок медосмотра водителей, они будут готовы до конца 2020 года. Об этом в беседе с агентством "РИА Новости" рассказал замминистра здравоохранения Олег Салагай.

По его словам, над правками с процесс медицинского освидетельствования автомобилистов работают в Минздраве. Салагай подчеркнул, что различные ведомства согласовали позицию по новым нормам. Их можно будет обсудить после того, как их представят в виде нормативного акта.

Салагай подчеркнул, что власть ставит цель сделать процесс медосмотра сбалансированным. Регионы должны быть обеспечены равным доступом к современным медицинским методикам, которые помогут лучше выявлять людей с зависимостями.

Новый порядок предполагает, что если нарколог заподозрит у водителя признаки наркотической или алкогольной зависимости, то он направит его на дополнительный анализ.

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