В России годовая инфляция ускорилась до 8,73%

За последнюю неделю сильнее всего подорожали плодоовощная продукция, а также сахар.

С 29 января по 4 февраля в России инфляция ускорилась до 0,29%. В январе 2022 года инфляция в годовом выражении составила 8,73%, сообщает Росстат. В Минэкономразвития рост цен в годовом выражении оценили в 8,8%.

Отмечается, что в январе в Москве цены выросли на 0,6%, а в Петербурге – на 1%.

Сильнее всего за неделю подорожали плодоовощная продукция (рост составил 1,9%), сахар (0,9%), а также сливочное масло (0,7%)

При этом сообщается, что цены на пшено опустились на 0,7%, а на свинину – на 0,4%. Подешевело также мясо курицы и яйца – на 0,3%.

Ранее мы писали, что Минэкономразвития повысило прогноз по темпам инфляции в 2022 году.

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