"ДОМ.РФ" прогнозирует, что в 2020 году банки выдадут россиянам 1,5 миллиона ипотечных кредитов.

В России досрочно установлен годовой рекорд по выдаче ипотеки. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на данные "ДОМ.РФ" и Frank RG.

Ипотечных кредитов в России выдали на сумму 3,25 триллиона рублей. Это выше показателей 2018 года, который считался рекордным по количеству выданных ипотек с суммой в 3,01 триллиона. В 2019 году общая сумма кредитов, выданных на жильё, составила 2,85 триллиона.

Рекордный объём выданных ипотек зафиксирован и в октябре 2020 года — месяц также стал рекордным. В этот период банки выдали кредитов на покупку жилья на сумму 550 миллиардов рублей. Это четвёртый месяц подряд, когда обновляется данный рекорд.

"ДОМ.РФ" прогнозирует, что в 2020 году банки выдадут россиянам 1,5 миллиона ипотечных кредитов. Сумма составит около 3,7 триллиона рублей.

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