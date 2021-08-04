В России допустили появление налога на мясо

Данная мера может быть введена для поддержания экологии.

Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что для поддержания экологии в России может быть введен налог на мясо. Об этом он сказал в ходе проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2121".

По словам Пескова, климатическая повестка может постепенно повлиять на сферу животноводства уже в недалеком будущем. Это станет причиной развития новых технологий в данной отрасли.

Нам казалось, что углеродный налог - это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались <…> По мере того, как температура [на планете] будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо. Дмитрий Песков, спецпредставитель президента РФ

Напомним, специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс ранее выступил против безвозмездной выдачи предприятиям "зеленых сертификатов", которые подтверждают потребление энергии из низкоуглеродных источников. По его мнению, безвозмездная выдача таких документов станет причиной отсутствия стремления у руководства промышленных предприятий к сокращению негативного воздействия на окружающую среду.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проблемы экологической обстановки Кузбасса должны быть обязательно решены.

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