Путин поручил решить экологические проблемы Кузбасса

Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы экологической обстановки Кузбасса должны быть обязательно решены. Об этом он сказал в своей речи на торжественном мероприятии по случаю 300-летия промышленного освоения данного региона.
Он подчеркнул, что власти будут решать проблемы качества воздуха в городах Кузбасса, где особенно остро стоят вопросы экологии.
Нужно добиться ощутимых результатов в решении очень чувствительных, значимых для людей, для их здоровья проблем, связанных с экологическим благополучием Кузбасса.
Владимир Путин, президент РФ
Кроме того, российский лидер потребовал в ближайшие пять лет в неугольных секторах экономики создать около 40 тысяч рабочих мест.
Ранее Путин заявил, что некоторые офисы крупных компаний, находящихся в российской столице, стоит перевести в Сибирь. По словам российского лидера, благодаря этому налоги от деятельности данных компаний будут поступать в бюджет сибирских регионов, что значительно повлияет на их развитие.
Видео: kremlin.ru
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