Путин поручил решить экологические проблемы Кузбасса

Он отметил, что от экологии зависит здоровье населения региона.

Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы экологической обстановки Кузбасса должны быть обязательно решены. Об этом он сказал в своей речи на торжественном мероприятии по случаю 300-летия промышленного освоения данного региона.

Он подчеркнул, что власти будут решать проблемы качества воздуха в городах Кузбасса, где особенно остро стоят вопросы экологии.

Нужно добиться ощутимых результатов в решении очень чувствительных, значимых для людей, для их здоровья проблем, связанных с экологическим благополучием Кузбасса. Владимир Путин, президент РФ

Кроме того, российский лидер потребовал в ближайшие пять лет в неугольных секторах экономики создать около 40 тысяч рабочих мест.

Ранее Путин заявил, что некоторые офисы крупных компаний, находящихся в российской столице, стоит перевести в Сибирь. По словам российского лидера, благодаря этому налоги от деятельности данных компаний будут поступать в бюджет сибирских регионов, что значительно повлияет на их развитие.

Видео: kremlin.ru