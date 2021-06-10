Регионы получат дополнительные средства на ликвидацию несанкционированных свалок

Эти средства предназначены для пяти субъектов РФ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Правительство РФ планирует увеличить расходы на ликвидацию свалок и рекультивацию мусорных полигонов. Об этом он сказал в ходе заседания кабинета министров.

По его словам, для эффективной работы было принято решение перераспределить средства в нацпроекте "Экология".

Благодаря этому еще пять регионов - республика Мордовия, Удмуртия, Воронежская, Калининградская и Кировская области получат почти 900 миллионов рублей в течение ближайших трех лет на ликвидацию свалок. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Глава кабмина отметил, что в 2021 году будет увеличено финансирование деятельности по рекультивации семи мусорных полигонов Московской области. На это принято решение выделить дополнительно 1,3 миллиарда рублей. По словам Мишустина, качество жизни населения напрямую зависит тот состояние воздуха, которым оно дышит.

Ранее мы сообщали, что в Санкт-Петербурге уничтожат шесть крупных свалок. Средства на устранение экологической проблемы выделят из федерального бюджета в рамках проекта "Чистая страна" масштабного национального проекта "Экология".

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