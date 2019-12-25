Ликвидация нелегальных свалок в Тихвине обойдётся бюджету в 27 миллионов рублей

Администрация Тихвина ищет подрядчиков для вывоза мусора со стихийных свалок.

Администрация города Тихвин Ленинградской области разместила на портале госзакупок электронный аукцион на вывоз мусора с двух нелегальных свалок: на улице Автомобилистов и возле улицы Разъезжей. Общая площадь двух участков составит сорок две тысячи квадратных метров. Полностью весь комплекс работ требуется завершить к октябрю 2021 года.

Весь мусор со свалок, согласно условиям тендера, необходимо вывезти на специализированные полигоны, а землю на месте бывших свалок подвергнуть микробиологической экспертизе и, в случае необходимости, рекультивировать и восстановить. На все эти цели из местного и областного бюджетов потратят более 27,6 миллионов рублей.

Тихвинский район наряду с Всеволожским, Гатчинским и Ломоносовским уже возглавлял рейтинг районов Ленобласти с самым большим количеством нелегальных свалок, в том числе - на обочинах дорог.

Ранее губернатор Ленинградской области обсудил с депутатами Законодательного собрания Ленинградской области возникновение несанкционированных свалках на территории земель лесного фонда.

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