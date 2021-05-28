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В Петербурге уничтожат шесть крупных свалок
Сегодня, 11:01
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В Петербурге уничтожат шесть крупных свалок

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Деньги выделят из федерального бюджета.

На встрече с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым губернатор Петербурга договорился о ликвидации шести свалок в разных районах города. Об этом сообщили на канале "78.ru" в субботу, 29 мая.

Средства на устранение экологической проблемы выделят из федерального бюджета в рамках проекта "Чистая страна" масштабного национального проекта "Экология". 

Участники IX Невского экологического прогресса в Таврическом дворце обсудили и работы по рекультивации ядовитых отходов полигона "Красный бор". 

Ранее на Piter.tv сообщили, что губернатор Ленобласти обсудил нелегальные свалки с депутатами. На начало мая в лесах Ленинградской области обнаружено более двух тысяч самовольных свалок с сотнями тысяч кубометров мусора. Одним из способов очистки загрязненных участков может быть рекультивация земель - корректировка ландшафта, нанесение плодородного слоя почвы и посев трав.

Фото: pixabay

 

Теги: петербург, природа, свалки, экология
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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