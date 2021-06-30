Путин: некоторые офисы крупных компаний стоит перевести из Москвы в Сибирь

Это позволит регионам развиваться благодаря налоговым поступлениям в бюджет.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые офисы крупных компаний, находящихся в российской столице, стоит перевести в Сибирь. Об этом он сказал в ходе прямой линии.

По словам российского лидера, благодаря этому налоги от деятельности данных компаний будут поступать в бюджет сибирских регионов, что значительно повлияет на их развитие.

Я считаю, что в Сибирь надо бы переводить определенные федеральные структуры или как минимум переводить туда те крупные наши компании и головные офисы, которые работают в Сибири, а основные налоги платят, к сожалению, в Москве. Владимир Путин, президент РФ

Кроме того, российскому лидеру предложили перевести федеральное правительство в Омск, чтобы представители власти оценили лично состояние городской экологии. Путин данное предложение не поддержал. По его мнению, данная мера не решит экологическую проблему областного центра.

Ранее Путин потребовал принять меры к чиновникам, запугивающим обращавшихся на прямую линию.

Видео: прямая линия с Владимиром Путиным