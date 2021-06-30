Глава РФ рассказал о газификации последней мили.

Российский президент Владимир Путин заявил, что садоводческие товарищества не входят в планы газификации последней мили. Об этом политик сообщил во время прямой линии с населением страны. По мнению главы государства, в первую очередь властям следует решить вопрос с населенными пунктами. Сейчас кабинет министров обсуждает возможность снижение стоимости по работам, связанных с подведением газа от границы земельного участка непосредственно к частному дому.

Я вот буквально на днях разговаривал с членами правительства на этот счет с тем, чтобы сделали единый договор с тем, чтобы все, что связано с обустройством участка, делали по единому плану и в рамках централизованных, а значит, по пониженным ценам закупок. Владимир Путин, президент РФ

Политик заметил, что в России будет обеспечена газификация последней мили. Речь идет о доведении внутрипоселкового газопровода до границ участка собственника.