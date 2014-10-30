Глава РФ ответил на вопрос пенсионерки из Свердловской области.

Российский президент Владимир Путин пообещал обеспечить бесплатную газификацию домов до участка. Он уточнил, что по регионам будет обеспечено доведение внутрипоселкового газопровода до территории собственника. Об этом сообщил глава государства во время прямой линии. Таким образом политик ответил на вопрос местной жительницы, пенсионерки Светланы Култыгиной из Свердловской области. Женщина пожаловалась на отсутствие подключения к газу, хотя находящиеся рядом земельные участки чиновников оснащены таким ресурсом.

Если на даче у мэра есть газ, значит, труба рядом есть. А в соответствии с принятым решением и к вашему участку должна быть подведена бесплатно газовая труба. Что касается дальнейших действий, то это отдельная тема, связанная с тем, что нужно обустраивать это газовое хозяйство внутри вашего участка Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил, что внутри частного участка обустраивать газовое хозяйство должен сам собственник. Сейчас правительство обсуждает возможность единого договора для газификации последней мили по пониженной стоимости.

Путин назвал чушью домыслы о сговоре мировых лидеров по поводу пандемии.