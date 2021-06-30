Глава РФ оценил слухи о мировом заговоре о пандемии.

Российский президент Владимир Путин назвал чушью домыслы о сговоре мировых лидеров по поводу пандемии. Это глава государства заявил во время прямой линии.

Я чего только не слышал: что ничего нет, на самом деле никакой эпидемии не существует. Я смотрю иногда на то, как люди говорят, вроде взрослые люди, образованные, не знаю откуда берут, что .. во всем мире руководители стран сговорились. Они вообще понимают, что в мире происходит, в условиях каких противоречий живет сегодняшний мир? Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер заметил, что когда вакцинация широким фронтом идет по стране против остальных инфекций, а необходимости в прививках уже нет, то люди начинают их ставить. Путин спросил о том, зачем, если и так практически никто не болеет. При этом как только уровень вакцинированных начинает снижаться до определенного порога, то появляются вспышки инфекции.

Путин призвал россиян прислушиваться к специалистам в вопросах вакцинации.