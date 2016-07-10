В России для некоторых граждан ввели обязательную вакцинацию

Заболеваемость коронавирусом не растет только в двух регионах России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом заявила, что в России введена обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан.

На сегодняшний день главными государственными санитарными врачами постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий лиц приняты во всех субъектах РФ. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

На заседании Анна Попова также заявила, что заболеваемость коронавирусом не растет только в двух субъектах России. При этом в 32 регионах страны заболеваемость коронавирусом растет быстрее, чем в целом по РФ.

Видео: Правительство России