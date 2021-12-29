В России дефицит IT-специалистов планируется закрыть до 2030 года

В настоящее время в стране не хватает до 1 млн IT-специалистов.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что в стране до 2030 года планируется закрыть дефицит IT-специалистов. Он отметил, что в настоящее время не хватает в России до 1 млн специалистов в этой области.

Чернышенко сказал, что в российских вузах растет число бюджетных мест по IT-специальностям. Кроме того, был запущен проект "Цифровые профессии", с его помощью можно получить скидку 50% на обучение программированию и различным IT-направлениям.

После завершения обучения 240 тысяч школьников пойдут учиться на IT-специальности в вузы и более 385 тысяч выпускников, обученных на "цифровых кафедрах", выйдут на рынок в сферу IT. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России

По его словам, данные меры помогут до 2030 года закрыть проблему нехватки IT-специалистов.

Ранее мы сообщали, что в РФ к 2030 году обеспечат цифровую идентификацию при получении услуг для 75 млн граждан.

Видео: Youtube/Россия 24