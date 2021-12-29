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В РФ к 2030 году обеспечат цифровую идентификацию при получении услуг для 75 млн граждан

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Дмитрий Чернышенко рассказал о развитии онлайн-услуг в стране.

В России к 2030 году обеспечат цифровую идентификацию при получении услуг для 75 млн граждан. Об этом коллегам на правительственном заседании по социально-экономическому развитию страны до 2030 года рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он оценил реализацию государственного проекта "Цифровые услуги и сервисы онлайн". По словам чиновница, сдача биометрических данных будет производиться только с согласия гражданина.

Он позволит к 2030 году обеспечить возможность цифровой идентификации при получении любых услуг для 75 млн граждан. Это более 51% нашей страны.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России

К 2020 году в России будет доступно в рамках цифрового профиля гражданина свыше 150 видов сведений. Эта информация будет передаваться при помощи единого портала Государственных услуг. Порядка 100 новых услуг для россиян будут переведены в онлайн-формат.

Чернышенко: Федеральные трассы будут обеспечены связью LTE.

Видео: Youtube/Россия 24

Теги: биометрия, дмитрий чернышенко, идентификация личности, цифровизация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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