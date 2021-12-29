Чернышенко: Федеральные трассы будут обеспечены связью LTE

Вице-премьер РФ рассказал о доступности мобильной связи по стране.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о том, что федеральные трассы и населенные пункты с численностью более 1 тысячи человек будут обеспечены связью LTE. Задача будет реализована не позднее 2031 года. Такое заявление чиновник сделал в рамках совещания при правительстве РФ по вопросам социального и экономического развития на период до 2030 года. Спикер заметил, что ранее было принято решение о продлении частоты LTE.

Принято решение о покрытии связью за счет операторов связи… все федеральные трассы будут обеспечены устойчивой мобильной связью стандарта LTE не позднее 2031 года. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Эксперт напомнил коллегам о том, что для решения задачи по связи планируется модернизировать около 5 тысяч базовых станций LTE. Также дополнительно будут строиться около 3,5 тысяч станций.

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Фото и видео: Правительство России