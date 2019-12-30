Вице-премьер Чернышенко исполнил мечту мальчика из Челябинска о посещении "Формула -1"

Теперь организаторы гонки примут мальчика в Сочи в сентябре следующего года, и он сможет оказаться в центре гонок Гран-при "Формулы-1".

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко исполнил мечту мальчика из Челябинска Алексея Смородова, который хотел посетить Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула -1".

В рамках благотворительной акции "Елка желаний" он подарил ему билеты на мероприятие. Чернышенко сказал, что Алексей взрослый парень, но несмотря на это он продолжает верить в чудеса и Деда Мороза. Теперь организаторы гонки примут мальчика в Сочи в сентябре следующего года, и он сможет оказаться в центре гонок Гран-при "Формулы-1".

Надеемся, если коллеги не подведут, может быть, у Алексея будет возможность самому прокатиться по трассе "Формулы-1", мы во всяком случае попытаемся такую возможность предоставить, и, конечно, погрузиться в атмосферу гонок. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Ранее мы сообщили, что Фальков принял участие в акции "Елка желаний".

Видео: Правительство России