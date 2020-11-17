Глава Минобрнауки поздравил девочку и её семью с наступающим Новым годом. Он пожелал им крепкого здоровья.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков принял участие в акции "Елка желаний". Он подарил одиннадцатилетней участнице акции Елизавете Степаненко из Петербурга поездку в Великий Устюг.

Министр по видеосвязи спросил Елизавету о впечатлениях от поездки. В тот момент Елизавета была в городской резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Девочка сказала, что посетила терем Деда Мороза. Она рассказала о комнате, в которой стоят разные елки: из макарон, из бубликов, из разных других материалов. Ещё у Деда Мороза есть подушки на каждый день недели. Затем Фальков поздравил девочку и её семью с наступающим Новым годом. Он пожелал им крепкого здоровья.

Напомним, что акция "Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной". Она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья и нуждающиеся могли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту.

Ранее мы сообщили, что космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили россиян с наступающим Новым годом.

Видео: Правительство России