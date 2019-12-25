В России число летальных случаев пациентов с коронавирусом превысило 6 тысяч

Почти половина смертей в Москве.

В России количество летальных исходов пациентов с COVID-19 перевалило за 6 тысяч.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России за сутки зафиксировано еще 171 летальных исхода у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала эпидемии в России от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 6 142 пациента.

Большая часть скончавшихся приходится на Москву, там от коронавируса умерли 3029 человек. На втором месте в печальном списке Московская область, там за все время скончались 590 человек, а на третьем месте Санкт-Петербург с 433 летальными исходами. На четвертом месте Республика Дагестан - 309 смертей, и на пятом месте Нижегородская область - 145 летальных случаев.

В России есть 4 региона, где нет ни единого смертельного случая пациентов с коронавирусом. Это Ненецкий АО, Республика Алтай, Сахалинская и Курганские области.

Ранее: Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса на 9 июня.

Фото: Piter.TV , стопкоронавирус РФ