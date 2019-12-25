В России число банкротов выросло в два раза

За полгода банкротами признали 88 тыс. россиян.

За шесть месяцев 2021 года в два раза больше россиян были признаны несостоятельными, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные "Федресурса".

Отмечается, что за шесть месяцев этого года банкротами признали 88 тыс. россиян. Новой внесудбной процедурой воспользовались более 4 тыс. человек.

Так, больше всего обанкротившихся россиян в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Самарской области и в Петербурге.

Эксперты отмечают, что пандемия коронавируса привела к росту числа неплательщиков. К этому также привело падение доходов граждан, рост цен и недобросовестные жилищные компании. Увеличилась во время пандемии и закредитованность россиян.

Предполагается, что в конце этого года несостоятельными окажутся в 2,3 – 2,4 раза больше россиян.

Ранее мы писали, что в Петербурге в Боткинской больнице на Миргородской обнаружили плесень. По этой причине пациенты опасаются, что не смогут вылечиться в таких условиях.

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