В России четвертый день подряд регистрируют более 800 смертей от COVID-19

От болезни за сутки умерли 816 человек.

Число смертей из-за COVID-19 в России за сутки возросло на 816. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что накануне от болезни умерли 819 граждан РФ. Общее количество летальных исходов выросло до 170 499. Число умерших от COVID-19 превышает 800 человек четвертый день подряд. Больше всего смертей выявлено в Москве (58), Санкт-Петербурге (43), а также на Кубани и Иркутской области (по 35 в каждом регионе).

Число зарегистрированных случаев COVID-19 возросло за сутки на 21 624. Общее количество заболевших за весь период пандемии составило 6 600 836, выздоровели 5,88 млн человек.

Ранее в США обвинили Россию, КНР и Иран в дезинформации о происхождении COVID-19.

Фото: Piter.tv