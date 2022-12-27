В России хотят снизить число причин для включения мигрантов в черный список

Дмитрий Демиденко рассказал о законопроектах по миграционным процессам страны.

В России планируется изменить миграционное законодательство для облегчения положения иностранных граждан. Соответствующее заявление журналистам издания "Sputnik Ближнее Зарубежье" сделал заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Дмитрий Демиденко. Чиновник пояснил, что будут сокращены основания для того, чтобы вносить прибывших в страну в "черный список". Обновления могут вступить в законную силу уже с 1 января 2024 года, когда правки будут внесены практически во все миграционные процедуры. Спикер отметил, пока что все находится на стадии законопроектов, эти документы не в окончательной редакции.

Это большие цифры, мы стараемся делать все от нас зависящее, чтобы законопослушные граждане, находясь в нашей стране, не сталкивались с излишними препонами в период своего пребывания. Дмитрий Демиденко, замглавы

Эксперт отметил, что в "черном списке" сейчас мигранты могут оказаться из-за совершения двух или более административных правонарушений. При этом градации таких преступлений по тяжести в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) нет. После того, как эта градация будет введена, изменятся и правовые последствия для иностранцев. В частности, речь идет о том, что при совершении незначительных правонарушений мигрантам не будут запрещать въезд на территорию страны.

Премьер-министр Великобритании объявил об ужесточении правил в отношении мигрантов.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье