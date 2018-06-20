В течении четырех месяцев врачи будут проводить соответствующие обследования в интернатах.

В России часть пациентов психоневрологических интернатов отпустят домой. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, посвященного проблеме ПНИ.

По ее словам, система психоневрологических интернатов, которая была разработана еще в Советском Союзе, устарела. Как показала проверка, во многих заведениях подобного типа нет таких элементарных удобств, как туалет в здании или водопровод. В палате ютятся от четырех до шести человек. Также в интернатах не хватает тумбочек, полок в шкафах, ширм и стульев.

В течении четырех месяцев врачи будут проводить соответствующие обследования в таких учреждениях. В некоторых случаях пациентов будут ждать сопровождаемое проживание, проживание в замещающих семьях на дому и определение по каждому больному необходимых мер поддержки.

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