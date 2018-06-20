Власти города уже подписали документ, который вносит изменения в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства".

В Петербурге на развитие малого бизнеса из федерального бюджета выделят 128 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Власти города уже подписали документ, который вносит изменения в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства". Это нововведение хорошо скажется не только на деятельности хозяйствующих субъектов, но и на поступлении денег в бюджет.

В 2019 году субсидии некоммерческой организации "Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге" будут предоставлены в виде имущественного взноса на ведение уставной деятельности сказано в сообщении

Кроме того, принятие этого постановления обеспечит в 2019 году условия для своевременной реализации запланированных мероприятий, которые направлены на развитие малого предпринимательства в Петербурге.

Ранее мы сообщали о том, что ЗакС отменил три заседания из-за задержек согласований в Смольном

Фото:pixabay