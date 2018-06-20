ЗакС отменил три заседания из-за задержек согласований в Смольном

Парламентарии города не видят смысла собираться, пока в Правительстве не отреагируют на уже имеющиеся коррективы в законопроектах.

Петербургский ЗакС отменил три заседания. Специалисты отмечают, что решение может быть связано с приближением избирательной кампании на выборы губернатора Петербурга. Депутаты устроят себе перерыв 17 апреля, 8 мая и 19 июня.

Таким образом, трибуны лишатся представители оппозиционных фракций. За это время кандидат от власти уже будет зарегистрирован и пройдет муниципальный фильтр сетуют отдельные активисты

Один из спикеров парламента Денис Четырбок рассказал, что на самом деле сокращение количества собраний связано со Смольным: со стороны правительства он видит задержки по внесенным правкам в принятых законопроектах. Причина, по мнению депутата, кроется в массовости кадровых перестановок. Новые председатели комитетов должны тщательно изучить вопросы, прежде чем согласовать изменения.

Документ о сокращении заседаний был принят большинством голосов.

Ранее Piter.tv писал о том, что УФАС расследует дело в отношении Балтийской таможни.

Фото: Piter.tv