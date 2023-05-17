Глава кабмина РФ рассказал о развитии отрасли электрокаров в стране.

В России будет расширяться сеть зарядных станций для электромобилей. Соответствующее заявление в рамках выступления на оперативном заседании кабинета министров от 4 августа сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Важно активно развивать географию подобной инфраструктуры, чтобы, конечно, владельцы таких машин по всей стране могли легко и удобно заряжать их, передвигаться. Это ключевой фактор, который как раз и стимулирует спрос на электромобили. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что благодаря уже принятым федеральным правительством мерам поддержки на территории России действует более двух тысяч электрозарядных станций для быстрой зарядки электромобилей. В рамках национального проекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" власти направят дополнительно порядка 5,7 миллиардов рублей на создание зарядной инфраструктуры для такого вида транспорта. Государственное субсидирование пойдет на компенсацию операторам ЭЗС части затрат на закупку и технологическое присоединение оборудования к электросетям. Данная мера позволит стране в ближайшие три года развернуть еще около 1,9 тысяч новых зарядных станций.

Мишустин поручил изучить цены на воду для полива на приусадебных участках.

Фото и видео: Правительство России