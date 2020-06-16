Глава правительства дал соответствующее поручение по итогам встречи с членами Совета палаты СФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил изучить цены на воду для полива на приусадебных участках. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

Мишустин дал соответствующее поручение по итогам встречи с членами Совета палаты СФ. Минсельхоз, Федеральная антимонопольная служба, Минприроды, Минфин и Росводресурсы рассмотрят предложения парламентариев "об определении условий расчета стоимости воды из мелиоративных систем". Кроме того, ведомства до декабря проинформируют СФ о консультациях в ЕАЭС по введению квот на ввоз средств защиты растений

Ранее мы сообщали, что Мишустин прибыл в Омскую область.

Фото: pxhere.com