Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил изучить цены на воду для полива на приусадебных участках. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.
Мишустин дал соответствующее поручение по итогам встречи с членами Совета палаты СФ. Минсельхоз, Федеральная антимонопольная служба, Минприроды, Минфин и Росводресурсы рассмотрят предложения парламентариев "об определении условий расчета стоимости воды из мелиоративных систем". Кроме того, ведомства до декабря проинформируют СФ о консультациях в ЕАЭС по введению квот на ввоз средств защиты растений
Ранее мы сообщали, что Мишустин прибыл в Омскую область.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все