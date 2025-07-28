Премьер посетит Омский государственный университет и Госпиталь для ветеранов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Омскую область. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Самолет Мишустина приземлился в аэропорту Омска. Его у трапа встретили полпред Президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор Омской области Виталий Хоценко. В ходе поездки Мишустин посетит Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского и Госпиталь для ветеранов. Он также проведет переговоры с Хоценко.

Ранее Мишустин заявил, что в России восстанавливается больше лесов, чем погибает.

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