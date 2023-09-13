Мишустин: в России восстанавливается больше лесов, чем погибает

Глава кабмина России напомнили о сохранении зеленой зоны в стране.

На территории России восстанавливается больше лесов, чем погибает. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая на Международной экологической конференции. Известно, что сейчас чиновник в рамках рабочей поездки находится в республике Алтай. Он пояснил коллегам, что с 2019 года удалось вернуть порядка восьми миллионов га. Власти предпринимают меры для того, чтобы не допустить сокращения площади лесой зоны.

В России леса занимают почти 1 млрд 200 млн га. Это пятая часть мировой площади. Уже несколько лет подряд в нашей стране восстанавливается лесов больше, чем погибает или вырубается. За прошлый год - в полтора раза. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: в РФ обрабатывается уже больше половины отходов.

Фото: Правительство России