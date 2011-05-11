Мишустин: в РФ обрабатывается уже больше половины отходов

Премьер-министр РФ рассказал о необходимости устранять вред природе, причиненных действиями человека.

Российское федеральное правительство работает над формированием экономической системы замкнутого цикла: в стране обрабатывается уже больше 50 процентов твердых коммунальных отходов. Соответствующее заявление сделал Михаил Мишустин, выступая на Международной экологической конференции. Известно, что сейчас чиновник в рамках рабочей поездки находится на территории республики Алтай. Он указал, что власти готовы делиться лучшими практиками с международными партнерами.

Построено около 300 объектов для комплексного обращения с мусором. Совокупный уровень вовлечения вторсырья в отраслях сельского хозяйства, промышленности, строительства и ЖКХ вырос до 10%. Планируем за пять лет довести этот показатель до 25%. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Сейчас в России запущен проект "Генеральная уборка". Его цель - устранить вред окружающей среде, который накапливался десятилетиями. За последние шесть лет чиновниками были ликвидированы 185 несанкционированных городских свалок, а также опасные скважины, заброшенные промышленные предприятия. Экспертам удалось поднять со дна морей и утилизировать свыше 200 затонувших кораблей.

Турчак: земельная амнистия на Алтае даст региону не менее 500 млн рублей в год.

Фото и видео: Правительство России