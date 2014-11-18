Турчак: земельная амнистия на Алтае даст региону не менее 500 млн рублей в год

В регионе напомнили о выводе из тени нелегальных туристических баз отдыха.

Порядка 800 нелегальных туристических баз отдыха в Республике Алтай будут легализованы в рамках земельной амнистии. Соответствующее заявлению председателю российского кабинета министров Михаилу Мишустину сделал глава региона Андрей Турчак в ходе встречи с чиновников из федерального правительства, который находится в Горно-Алтаййске с рабочим визитом. Местный чиновник заметил, что решение властей, кроме прямых налоговых поступлений, принесет республике не менее 500 миллионов рублей собственных доходов ежегодно.

Мы выявили порядка полутора тысяч объектов размещения, которые не стояли на налоговом счете, то есть не платили ни налог на землю, ни налог на имущество. На легализацию пошло больше половины, 800 добровольно подали заявление и сейчас отправляют свои документы. Завершается у нас амнистия включением в реестр этих объектов размещения. Андрей Турчак, глава региона

Эксперт добавил, что треть денежных средств будет направлена на развитие службы экстренной медицинской помощи. Андрей Турчак уточнил, что вывести объекты из теневой зоны удалось благодаря поддержке кабмином предложения региона о снятии моратория на проведение массовых проверок целевого использования земли.

Мишустин обсудил с Турчаком проблему износа электросетевого оборудования в республике.

Фото и видео: Правительство России