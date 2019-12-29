Выплаты будут делать не работодатели, а ФСС.

В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков. С 2021 года их будет компенсировать Фонд социального страхования, а не работодатели. Об этом "Известиям" сообщили представители кабинета министров РФ.

Законопроект готовы поддержать во фракциях Госдумы. Документ внесут на изучение парламентариям в декабре 2020 года. Чиновники хотят обеспечить гарантированное получение гражданами страховых выплат. Сотрудникам будут выплачивать положенные компенсации и пособия сверх установленных ТК РФ.

По словам заместителя председателя "ЕР" в ГД, новая инициатива обуславливает ряд преимуществ для граждан. Выплаты от ФСС позволят чувствовать себя более уверенно. Часто россияне боятся оформлять больничный лист или уходить в отпуск по уходу за ребенком, так как не хотят конфликта с работодателем.

Ранее комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении.

Видео: YouTube/Science