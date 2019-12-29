Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении

Депутаты рассмотрели в общей сложности 290 предложений, из которых на итоговом заседании - 87.

Комитет Госдумы рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении. Об этом заявили представители комитета по госстроительству и законодательству. Информацию подтвердил глава комитета Павел Крашенинников "РИА Новостям". Заседание по внесению изменений прошло в среду, 4 марта. Специалисты рекомендовали принять правки в основном чтении.

Мы закончили сегодня работу над поправками в Конституцию РФ. Сейчас публичная стадия закончилась прокомментировал спикер

Депутаты рассмотрели около 390 заявок. На итоговом заседании парламентарии изучили 87 инициатив. Напомним, что внесенный президентом законопроект по изменениям Госдума единогласно приняла в первом чтении еще 23 января.Политики намерены расширить права парламента, Конституционного суда РФ, а также ограничить должностных лиц.

Ранее Госдума приняла поправки в бюджет для исполнения послания президента.

