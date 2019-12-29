На социальные меры за три года планируется потратить 4,6 триллиона рублей

Госдума приняла поправки в бюджет для исполнения послания президента. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин считает, что россияне должны деньги, о которых говорил Путин 15 января.

Законопроект о поправках в федеральный бюджет на 2020−2022 годы принят в первом чтении.

На социальные меры за три года планируется потратить 4,6 триллиона рублей. Также общий объем дополнительных затрат для реализации инициатив Путина составит два триллиона.

Эти деньги пойдут на выплату детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет, а также на расширение программы материнского капитала и прочие социальные нововведения. Например, на бесплатные горячие обеды школьникам младших классов.

Ранее Госдума одобрила во втором чтении закон о негосударственных страховых пенсиях.