Её можно будет получать на пять лет раньше государственной

Госдума одобрила во втором чтении закон о негосударственных страховых пенсиях. Женщины могут получать её с 55 лет, а мужчины - с 60. Закон инициировала группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым.

Сейчас закон предусматривает поэтапное увеличение возраста, при котором назначают страховую пенсию - то есть, до 60 и 65 лет. Теперь возраст выхода на негосударственную пенсию может снизится на пять лет.

Также предлагается уточнить пенсионные основания, убрать из них условие о страховом стаже.

- Поздний выход на негосударственную пенсию делает институт негосударственной пенсии менее привлекательным для потенциальных вкладчиков, - считают депутаты.

В законопроекте прописан и порядок обращения за страховой негосударственной пенсией.

Ранее Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию.