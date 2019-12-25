В России банки обязали предоставлять полную информацию о вкладах

Закон уже был подписан президентом.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки в договоре банковского вклада указывать сведения о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу. Документ был опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что порядок расчета минимальной гарантированной ставки по вкладу предлагают определить Центробанку.

Закон был разработан, чтобы россияне точно знали условия вкладов, и чтобы не было искажения информации по поводу реальной доходности.

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий предприятия общепита от налога на добавленную стоимость (НДС).

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