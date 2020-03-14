В России банки неожиданно взвинтили ставки по ипотеке

Об этом рассказали в газете "Ведомости".

Некоторые российские банки на фоне новостей о коронавирусе и обрушении курса рубля решили резко поднять ставки по ипотеке. Уже увеличены ставки в "Юникредит-банке" и "Транскапиталбанке" (на 1,5 процентных пункта), готовятся к повышению в "Абсолют-банке" и "Райффайзенбанке".

При этом представители других банков намерены менять условия по ипотечным кредитам в зависимости от экономической ситуации, в частности, по итогам заседания в ЦБ РФ 20 марта, где будет принято решение о новой ключевой ставке.

Ранее мы сообщали о том, что президент России Владимир Путин рассказал о необходимости санации банков. По его мнению, оздоровление банковской системы нужно, чтобы не пострадали "миллионы россиян".