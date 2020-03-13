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Путин рассказал о необходимости санации банков

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"Делал Центральный банк это для того, чтобы миллионы не пострадали"

Президент России Владимир Путин рассказал о необходимости санации банков. По его мнению, оздоровление банковской системы нужно, чтобы не пострадали "миллионы россиян".

Глава государства отметил, что некоторые могут возмутиться, потому что сами пострадали от санации.

Но делал Центральный банк это для того, чтобы миллионы не пострадали, — сказал Путин.

Он считает, что слабы банки могли "набрать денег" у вкладчиков. А "потом бы растворились куда-нибудь в Лондон". Путин уверен - санацию нужно проводить, "а хорошо это или нет - это другой вопрос".

Ранее Путин высказался о высоких зарплатах руководства госкомпаний.

Видео: YouTube / Совет Федерации, kremlin

Теги: путин, санация, центробанк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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