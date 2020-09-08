Обновленная версия самолета будет готова к летным тестам в ближайшее время.

В России анонсировали первый полет Су-30СМ2 с новым двигателем. Базовый вариант самолета является самым распространенным в составе Воздушно-космических сил России и стран-союзников. Улучшенная модель будет готова к летным тестам в ближайшие месяцы. Об этом сообщили журналисты "Известий".

Разработчики оснастили Су-30СМ2 двигателями, которые позволяют менять вектор тяги, а значит, борт приобретает большую маневренность. Аппарат имеет больший запас тяги, а увеличенная мощность дает возможность расширить боевой арсенал истребителя. Также создатели поменяли в самолете оптику, усовершенствовали радар и систему наблюдения.

МиГ-41 сможет эффективно выполнять задачи в ближнем космосе.

Видео: YouTube/Минобороны России

