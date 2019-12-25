Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров

Дилеры останутся помощниками, которые участвуют в мероприятиях по подготовке авто перед продажей и их дальнейшем обслуживании.

Корейский концерн Hyundai планирует в октябре этого года внедрить на территории России новую схему реализации авто, благодаря которой у клиентов появится возможность покупать машины напрямую с завода "Хендэ Мотор СНГ", который находится в Петербурге.

Дилеры останутся помощниками, которые участвуют в мероприятиях по подготовке авто перед продажей и их дальнейшем обслуживании. Как сообщил управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев, для реализации автомобилей будет использовать онлайн-платформа. На сайте можно бронировать, страховать и оплачивать автомобили. Выбрать модель можно будет непосредственно со склада завода, расположенного в Петербурге, или попросить доставить его на дом.

Топ-менеджер уверен, что такой формат будет удобен для людей, которые не нуждаются в общении с дилером.

Петербургский завод Hyundai выпустил 88 тысяч автомобилей за полгода.

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