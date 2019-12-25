Петербургский завод Hyundai выпустил 88 тысяч автомобилей за полгода

Объемы производства снизились из-за пандемии коронавируса.

Завод Hyundai в Петербурге за полгода выпустил 88 тысяч автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия 2 июля, подводя итоги первого полугодия 2020 года.

На заводе отметили, что снизившиеся объемы производства связаны с пандемией коронавируса и урезанными весной производственными сменами. Сейчас предприятие вернулось к работе в две смены, но по-прежнему следит за соблюдением санитарных требований. Также пресс-служба завод подчеркнула, что приоритетом для "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" остается российский рынок, но компания поставляет автомобили и в страны ближнего зарубежья. За полгода завод экспортировал более 8 тысяч автомобилей, что на 17% больше результата прошлого года.

Кроме того, за шесть месяцев текущего года на предприятии запустили массовое производство обновленных версий кроссовера "Хендай Крета" и седана "Хендай Солярис", уже тысяча двухцветных кроссоверов была изготовлена за указанный период. Также компания успела передать Петербургу 18 автомобилей для детских врачей, корпоративный микроавтобус для Центра Алмазова и свыше четырех тысяч наборов с СИЗами для волонтеров и соцработников города.

В июле завод продолжит работать в две смены, не пропуская и выходные дни. С 20 июля по 2 августа рабочие традиционно уйдут в коллективный отпуск, в это время на предприятии модернизируют оборудование.

Также сообщалось, что новый завод Hyundai по производству двигателей даст Петербургу 500 рабочих мест.

Фото: Piter.TV