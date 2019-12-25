Новый завод Hyundai по производству двигателей даст Петербургу 500 рабочих мест

Двигатели начнут выпускать уже в октябре следующего года.

Во вторник, 30 июня, в Петербурге прошла торжественная церемония, во время которой начали строить завод по производству автомобильных двигателей ООО "Хендэ ВИА Рус". Первые двигатели на заводе могут выпустить в октябре 2021 года.

Александр Беглов на торжественной церемонии подписал соглашение о взаимодействии между городским правительством и ООО "Хендэ ВИА Рус". Со стороны компании был генеральный директор – О Сынгхун.

В проект инвестировали 13,1 млрд рублей. На заводе создадут более 500 новых рабочих мест. Петербург за 15 лет работы завода получит 100,7 млн рублей дохода.

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