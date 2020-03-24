В России 93,6 тысячи человек остаются под наблюдением из-за коронавируса

Медики провели почти 186 тестов на определение наличия коронавирусной инфекции у россиян.

В России 93,6 тысячи человек остаются под наблюдением из-за COVID-19. Об этом говорится на официальном сайте Роспотребнадзора. К 23 марта медики контролируют состояние здоровья 93 677 человек. Именно столько граждан РФ подозреваются в возможном инфицировании.

Под медицинским наблюдением за весь период распространения вируса в РФ находились 149754 человека. По последним данным, в России проведено около 186 тысяч тестов на наличие коронавируса.

СМИ: В больнице в Коммунарке умерла 69-летняя пациентка.

Видео:

