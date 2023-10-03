В России 4 октября пройдет проверка систем оповещения

СПециалисты рассказали о том, что граждане должны делать, получив экстренные сигналы.

Проверка систем оповещения населения пройдет 4 октября на территории всей России. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы ГУ МЧС. В экстренном ведомстве призвали граждан не паниковать, а включить радио- или телеэфир и прослушать ту информацию, которую предлагают СМИ.

Масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет во всех субъектах России. Проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира будет проведена 4 октября. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Напомним, что система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до местного населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В комплекс оперативных мероприятий входит работа с аппаратурой оповещения, оценка готовности дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения. С 1 сентября местные власти обязаны проводить подобные проверки дважды в год.

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Фото и видео: ГУ МЧС России