Правительство следит за информацией, поступающей из министерств.

В понедельник, 23 марта, стало известно, что в России 438 человек больны коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Напоним, что только за сутки в России коронавирусом заразились 71 человек. По словам премьер-министра, 17 человек уже смогли вылечить.

Мишустин отметил, что что ситуация с распространением COVID-19 остается очень сложной. Правительство постоянно следит за ситуацией в мире. Это позволяет принимать упреждающие меры по сдерживанию распространения пандемии.

Ранее мы сообщали о том, что Песков рассказал о жилье Путина во время эпидемии коронавируса.

Видео:Правительство России/YouTube