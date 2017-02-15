Подозреваемый находится под домашним арестом.

В России 12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах своих братьев. Об этом сообщили местные журналисты E1.RU со ссылкой на жителей Свердловской области. По данным СМИ, преступление произошло на территории города Краснотурьинска.

Предположительно, подростки заменили ребенка сначала в лесной массив около подсобного хозяйства, а затем один из них изнасиловал девочку. Инцидент зафиксирован 23 апреля. В лес дети направились якобы под предлогом разжигания костра. Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом. Ему не грозит уголовная ответственность в силу возраста.

В E1.RU уточнили, что в лесу старший из братьев повалил девочку на землю, раздел и совершил изнасилование на глазах у остальных подростков. Затем пострадавшая пришла к матери и рассказала о случившемся. Ребенка доставили в больницу. О семье фигуранта дела известно, что на учете полиции она не состояла. Мать подозреваемого работает дояркой в Богословском совхозе. Женщина воспитывает сыновей одна.

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Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

